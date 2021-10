Les 18 routes les plus dangereuses au monde

9 / 19 PAVEL GOSPODINOV/GETTY IMAGES Autoroute Sichuan-Tibet, Chine La menace constante d’éboulements, de coulées de boue et d’avalanches ferait de n’importe quelle route l’une des plus dangereuses au monde. Mais si l’on ajoute à cela des tronçons en lacets sur des falaises et des passages sinueux entre des sommets, on obtient la route Sichuan-Tibet, qui relie la Chine au Tibet sur 2140 km. Les statistiques des décès sont stupéfiantes: 75 personnes sur 1 000 perdent la vie sur cette route construite au début des années 1950, à près de cinq kilomètres au-dessus du niveau de la mer, qui serpente la montagne en passant devant des monastères bouddhistes et des troupeaux de yaks. En Chine se trouvent plusieurs des points de vue les plus vertigineux au monde.

Tianmen Road – la route vers le ciel, Chine Le Tianmen Road comporte 99 virages serrés, souvent à 180 degrés, sur 11 km! Ce court tronçon dans le parc national de la montagne Tianmen en Chine est rempli de pentes abruptes et de virages construits à des centaines de mètres dans le ciel. En ligne droite, vous pourriez conduire cette route en moins de 10 minutes, mais ce qui fait de la route Tianmen l'une des routes les plus dangereuses du monde, c'est l'altitude, les virages et l'absence totale de tout ce qui pourrait vous empêcher de plonger dans le vide…