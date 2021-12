Les 25 monuments les plus mystérieux au monde

Entouré de quelques centaines de tumulus et très éloigné du lieu de provenance de ses pierres mégalithiques, Stonehenge est considéré par plusieurs passionnés du voyage comme étant l’incarnation des monuments mystérieux. Cependant, il n’est pas apparu soudainement, mais résulte plutôt de siècles de dur labeur. La terre et la rigole autour du monument datent de 3100 avant notre ère, tandis que l’érection des pierres aurait eu lieu entre 2500 et 2200 avant notre ère, quoique tous ne s’entendent pas sur ces dates. Les théories abondent quant aux raisons qui ont poussé à le construire, mais il est probable qu’il a eu de nombreux usages au fil des siècles. Adoration des astres, rituels spirituels ou culte des ancêtres, toutes ces explications ont leurs défenseurs et certains pensent même que c’était un lieu de guérison, étant donné l’état dans lequel se trouvaient les corps qu’on y a déterrés. Le doute qui règne autour de Stonehenge fait partie des mystères qui pourraient être résolus dans la prochaine décennie!

Île de Pâques

Quoi de plus étrange qu’une tête en pierre de 80 tonnes posée sur une île dénuée d’arbres se trouvant en plein milieu de l’océan Pacifique et baignée par des courants qui en rendent l’accès particulièrement difficile? Et pourtant, l’île de Pâques, ou Rapa Nui, existe bel et bien, et on sait que ses premiers habitants venaient de Polynésie. Ces statues de pierre, ou moaï, ont été sculptées dans de la roche issue des carrières de l’endroit, transportées à leur emplacement actuel et disposées de manière à ce qu’elles soient tournées vers l’intérieur de l’île. Elles sont censées représenter les ancêtres tribaux; durant les conflits entre les tribus, elles étaient renversées face contre terre. On les a probablement déplacées à l’aide de rondins de bois, mais à l’époque où les Européens ont découvert l’île, il n’y avait plus d’arbres. La pénurie de cette ressource a d’ailleurs possiblement joué un rôle dans les conflits. De nombreuses statues ont été redressées et le Rapa Nui National Park est désormais un site protégé par l’Unesco.

