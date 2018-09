13 îles qui disparaîtront d’ici 80 ans

11 / 13 Nicole R Young/Shutterstock Île de Tangier, Virginie Les États-Unis ne sont pas épargnés par la montée du niveau des océans. L’Île de Tangier, située au large de Chesapeake Bay, n’est accessible que par bateau ou par avion. On se déplace principalement par vélo ou… voiturettes de golf dans cette capitale nationale du crabe à carapace molle. Les routes y sont étroites, et on y retrouve nombre de plages naturelles, de charmantes boutiques de souvenirs et de comptoirs de crème glacée. Depuis 1850, plus de 60% du territoire a disparu, selon Nature.com, qui prédit la disparition complète de l’île d’ici 25 à 50 ans. Consultez la liste des 30 plages américaines gratuites où s’évader.

12 / 13 Alan A. Taylor/Shutterstock Îles Marshall Ce groupe d’îles situé entre Hawaï et l’Australie est reconnu à travers le monde pour ses habitants chaleureux et ses récifs de corail. Selon un document publié par le Bureau météorologique national des îles et le Pacific-Australia Climate Change Science and Adaptation Planning Program, l’élévation des eaux, à 7 millimètres par an, est le double de la moyenne planétaire. Selon les estimations, elles monteront de 7,5 pouces d’ici 2030, entraînant du même coup des inondations côtières et des tempêtes.