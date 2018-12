Astuces de voyage

Voyage : 10 articles de premiers soins essentiels

Lorsque vous prenez enfin des vacances bien méritées, vous n’avez surtout pas envie qu’une blessure ou une maladie vienne gâcher votre plaisir. Loin de chez soi, les petits soucis de santé peuvent se transformer en gros problèmes. Bien garnir sa trousse de premiers soins est indispensable.

1 / 10 kitzcorner/Shutterstock Avant de partir en voyage Avant de partir en voyage, passez d’abord par le site Web de Voyage et tourisme, un site du gouvernement canadien https://voyage.gc.ca qui offre des conseils spécifiques pour chaque pays. Il inclut une liste des risques possibles pour la santé, les vaccins que vous devriez recevoir et même une liste des articles que vous devriez emporter. Ne vous fiez pas à ces 10 mythes dangereux sur la vaccination. Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin quelques semaines avant de voyager et demandez-lui des conseils sur les médicaments à prendre avec vous dans votre trousse de premiers soins. Il saura vous donner des conseils clairs et précis et vous prescrire tous les médicaments nécessaires.

2 / 10 Leszek Czerwonka/Shutterstock Médicaments d’ordonnance à apporter en voyage Si vous devez transporter des médicaments d’ordonnance, emmenez-les dans leur contenant d’origine afin que l’on puisse voir au premier coup d’œil ce qu’ils contiennent. Vous éviterez ainsi les retards (voire la confiscation) lors de votre passage aux douanes. Demandez à votre pharmacien de vous fournir des bouteilles étiquetées plus petites si vos bouteilles habituelles sont trop grandes pour voyager et utilisez des contenants sécuritaires, surtout si vous voyagez avec des enfants. Prenez-en plus qu’il n’en faut au cas où vous seriez retenu. Sharon Carlson, une infirmière spécialiste des mesures d’urgence à San Diego, recommande aussi aux gens qui prennent régulièrement des médicaments de noter sur une liste le nom de leurs médicaments habituels, leur posologie et les coordonnées de leur médecin. «Pliez cette liste et mettez-la dans votre portefeuille ou votre sac à main, précise-t-elle. Comme ça, s’il arrive quelque chose, les premiers intervenants n’auront qu’à s’en servir pour savoir quels médicaments vous prenez.» Au-delà des médicaments, retenez ces 50 trucs pour faire votre valise sans rien oublier.