30 voyages de rêve en mode économique

Si l’on souhaite tout de même visiter Cuba de la façon traditionnelle, il faut prévoir entre 100 et 150 $ américains de budget par jour. C’est l’hébergement qui prendra la majorité de ce montant. Vous pourrez manger, boire et faire des activités à petits prix. Les hôtels au bord de la mer sont généralement uniquement offerts en formule tout inclus.

Cuba offre bien plus que des complexes hôteliers touristiques. Bien que ceux-ci soient nombreux dans les régions côtières, il est très possible de découvrir le pays par ses propres moyens, à beaucoup plus faible coût. L’histoire de l’île à elle seule vaut le détour. Qui ne connaît pas le grand Che Guevara ou Fidel Castro? De plus en plus de gens décident aussi de découvrir l’île à vélo, en optant pour des séjours chez l’habitant. Il s’agit sans conteste de la façon la plus économique de voyager à Cuba.

21 / 34

Shutterstock

Le Mexique

Qui ne rêve pas de plage, de mojitos et de tacos? Le Mexique offre tout ça, et à bas prix, en prime! Le pays est en effet une destination de choix pour un voyage de rêve en mode économique, à condition de savoir quand partir et où aller. Le pays est vaste et les prix peuvent beaucoup varier en fonction de la région où vous êtes. Les régions les plus touristiques, comme Cancún ou Acapulco, par exemple, sont plus chères. Par contre, vous trouverez d’aussi belles plages ailleurs, sans vous ruiner.

Manger, dormir, boire et vous amuser ne vous coûtera pas cher au Mexique. Bien sûr, il faut s’éloigner un peu du bord de l’eau et savoir repérer les aubaines. Mais, vous pourrez très bien vous en tirer pour 50 $ américains par jour. Les billets d’avion pour le Mexique sont très souvent abordables, aussi, sauf à Noël et dans les gros mois d’hiver, où vous risquez de payer un peu plus cher qu’à un autre moment. Malgré cela, il s’agit d’une destination très abordable pour les voyages à petits budgets.