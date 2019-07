Destinations de voyage

10 destinations incontournables en train de disparaître

Saviez-vous que plusieurs des endroits que vous rêvez un jour de visiter sont en train de disparaître? Jetez un œil sur quelques-unes des destinations les plus étonnantes et les plus belles au monde avant qu’elles ne s’évanouissent.

1 / 10 Venise Ce n’est pas une blague! Venise est en train de couler. Une étude publiée au début de 2013, dans le journal of the American Geophysical Union, a révélé que la pittoresque ville italienne s’enfonce d’un à deux millimètres chaque année, une hauteur beaucoup plus importante que ce qui avait été signalé précédemment. Ajoutant aux malheurs de la Ville sur l’eau, le niveau de son lagon augmente aussi, ce qui ajoute d’un à deux millimètres de plus à l’immersion annuelle de Venise. En disparaissant ainsi de quatre millimètres chaque année, l’étude a calculé que d’ici 2032 la romantique Venise pourrait glisser de 80 mm (3,2 pouces) sous la surface. Lors d’un voyage en Italie, sortez des grandes villes et appréciez les villages italiens.

2 / 10 L’Arctique Huit pays – le Canada, les États-Unis, la Russie, le Groenland, l’Islande, la Norvège, la Finlande et la Suède revendiquent tous une partie de l’immense étendue de l’Arctique. C’est l’habitat des ours polaires, des phoques, des renards arctiques, des loups arctiques, des ours bruns, des dauphins, du saumon du Pacifique, des morses et de différentes espèces de baleines, le Fonds mondial pour la nature (WWF) affirme que la région est sous une menace écologique en raison de l’exploitation minière (cuivre, or et charbon), de la pollution due aux forages pétrolier et gazier, de la pêche illégale, du trafic maritime excessif et des changements climatiques. Envie d’évasion? Inspirez-vous de ces 50 lieux à explorer avant de mourir.