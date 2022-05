Mexique : 10 destinations méconnues

Bien que Cozumel soit un port de croisière populaire, c’est tout de même un monde à part de ses voisines continentales. Et s’il y a beaucoup de fameux lieux de villégiatures pour adultes seulement comme Secrets Aura Cozumel et des endroits plus familiaux comme le Presidente InterContinental Cozumel Resort & Spa , elle conserve encore un petit cachet de vie communautaire. Mais plus que tout, c’est le paradis des plongeurs, riche de la deuxième plus grande barrière de corail au monde, avec plus de 250 espèces de poissons tropicaux à découvrir. La rédactrice touristique, Cathy Whitlock , note : « Cozumel peut être animé au cours de la journée, mais elle se couche tôt puisque les gens plongent tôt le matin. »

Ixtapa/Zihuatanejo

Ixtapa et Zihuatanejo sur la côte du Pacifique peuvent être envisagées comme destinations sœurs, car elles ne sont qu’à six kilomètres l’une de l’autre. Mark Rogers de Go! Destination Marketing remarque : « La plage et les propriétés d’Ixtapa sont absolument magnifiques, mais « Zihua » constitue une évasion plus authentique. » La Playa Municipal de Zihuatanejo a encore les couleurs d’un petit village de pêcheurs mexicains et propose surtout des petits séjours typiques, tandis qu’Ixtapa offre de grandes stations balnéaires comme Sunscape Dorado Pacifico Ixtapa. Le golf, la plongée et la pêche sont des activités populaires et on peut aussi louer des vélos pour parcourir les 8,25 km de pistes cyclables de la région.