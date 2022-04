10 sites de randonnée les plus populaires au monde

Les randonneurs établissent souvent une liste des lieux les plus étonnants de la planète qu’ils rêvent de parcourir. Jetez un œil sur les 10 meilleurs circuits de randonnée à travers le monde et réservez votre laissez-passer.

1 / 10

Anton_Ivanov/Shutterstock

Le circuit Torres del Paine, Chili

En tête de liste des meilleurs circuits de randonnée au monde, on trouve le parc national Torres del Paine. Avec ses murs caractéristiques de granite rose en dents-de-scie qui atteignent jusqu’à 3048 m (10 000 pieds), ses glaciers et ses lacs d’un bleu clair et pur, il vous oblige à arrêter souvent au long de ses 84 km de boucles pour prendre une photo ou reprendre votre souffle. Effectuez le parcours complet en 10 jours, prenez 5 jours pour parcourir le circuit « W », ou entrez dans le parc pour des excursions d’un jour vers les points saillants. Le mal de l’altitude ne sera pas un problème puisque le point culminant de cette réserve de la biosphère de l’UNESCO est de 1219 m (4000 pieds). Mais vous serez assez près des glaciers et vous pourrez même camper au bord d’un lac où la glace s’écrase dans l’eau. Vous y verrez beaucoup d’animaux sauvages, surtout des oiseaux, des guanacos (une espèce de lama), des nandous (un genre d’autruche) et, si vous êtes chanceux, des pumas. C’est la Patagonie à son meilleur.

Quand y aller : si vous aimez couvrir beaucoup de terrain en une journée, le meilleur moment se situe entre décembre et janvier, alors que le soleil ne se couche pas avant 22 heures. À cette période et jusqu’en mars, c’est la saison la plus chaude avec peu de pluie.

Difficultés : le parcours couvre tous les niveaux techniques. Certains sentiers peuvent être ardus, mais pas spécialement intimidants. Vous n’avez pas forcément besoin d’un guide non plus.

À savoir : on peut dormir dans une auberge locale près de l’entrée du parc ou simplement planter sa tente. Une belle façon d’y aller aussi, si on a des sous, c’est de loger dans l’une des pensions d’aventure, comme La Remota, avec des soins haut de gamme et des guides expérimentés tous les jours.

