50 choses que vous pouvez acheter pour 1$ dans le monde

YULIA GRIGORYEVA/SHUTTERSTOCK

New York: Une pointe de pizza

La ville de New York peut se vanter d’avoir quelques-unes des meilleures pizzas des États-Unis. Vous pouvez trouver à peu près partout une de ces délicieuses pointes. En fait, la pizza est si répandue qu’on peut en acheter une pointe pour seulement 1$ dans certains des secteurs les plus fréquentés de la ville, comme Times Square, Midtown et la 8e rue. Voici 25 endroits à voir absolument pendant votre séjour à New York!