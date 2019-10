19 secrets de votre corps dévoilés par les massothérapeutes

7 / 19

ISTOCK/THINKSTOCK

Vous travaillez à l’ordinateur

Vos épaules auront tendance à rouler vers l’avant quand vous passez des heures à l’ordinateur, et votre dos sera tendu par l’immobilité, constate Melanie Brunette. Mais, «le roulement des épaules vers l’avant peut être causé par des choses et des métiers différents. La personne qui passe la journée devant l’ordinateur aura souvent des lombalgies et des tensions des avant-bras à cause de la souris.»

Quelle que soit la cause, les étirements font des merveilles. Tendez vos épaules en les remontant vers les oreilles, tenez cinq à dix secondes, relâchez et laissez vos épaules redescendre par gravité. Ou tournez votre tête et le haut de votre corps comme dans le siège de l’auto quand vous voulez faire marche arrière et comptez jusqu’à 10. Voici 8 bonnes raisons de vous lever de votre chaise!