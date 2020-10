Acheter une voiture: 13 astuces de concessionnaires

7 / 14

SYDA PRODUCTIONS/SHUTTERSTOCK

Planifiez le moment de votre achat

«Si possible, attendez à la fin de l’été. Avant le temps des fêtes, les concessionnaires ont besoin de faire de la place pour les nouveaux véhicules et réduisent les prix en conséquence sur les plus vieux modèles. Vous pouvez aussi vous attendre à des offres de financement plus concurrentielles telles que l’intérêt à 0%.

«Comme de telles offres vont continuer de se présenter de temps en temps au cours des mois suivants, surveillez les rabais d’octobre à décembre. Ne vous laissez pas convaincre d’acheter le modèle plus récent qui coûte plus cher.»

— Andrea Woroch, consommatrice et spécialiste en épargne