50 trucs pour économiser une petite fortune!

iStock/Allkindza

L’eau du robinet… c’est bien meilleur pour le portefeuille!

Buvez de l’eau plutôt que ces boissons sucrées et onéreuses que sont le soda, le jus et la bière. Votre santé, votre tour de taille et votre portefeuille ne s’en porteront que mieux. Économisez encore plus en prenant une bouteille d’eau réutilisable plutôt que des bouteilles en plastique. En plus, vous serez hydraté!

