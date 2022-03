10 trucs pour diminuer sa consommation d’essence

3 / 10

JimAK_Photo

L’anticipation est maîtresse

Une vitesse stable est un gage de modération. La règle d’or pour y parvenir: on anticipe les mouvements de la circulation et on conserve ses distances avec les autres véhicules. Les experts recommandent de compter de deux à trois secondes d’écart avec l’automobile devant. Ça freine? On voit venir, on lève simplement le pied et on n’aura probablement même pas à freiner.

