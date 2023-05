12 points de vue panoramiques vertigineux dans le monde

SALVADOR MANIQUIZ/SHUTTERSTOCK

Observatoire de la tour Willis: Chicago, Illinois

La tour Willis est le second plus haut gratte-ciel aux États-Unis: le sol du skydeck et les parois des balcons sont en verre. Une couche de verre supporte le poids des visiteurs. Elle est doublée d’une couche plus fine qui peut se fendre si un objet frappe le sol, selon Fast Company. Une fissure dans la couche protectrice ajoute à la frayeur que l’on peut éprouver en admirant la vue.

La tour Willis fait aussi partie des 25 plus hauts gratte-ciels au monde.