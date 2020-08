6 façons de prolonger la durée de vie des bananes

kyozstorage_stock/Shutterstock

Achetez un garde banane

Les meurtrissures peuvent faire des ravages sur vos bananes, provoquant des parties spongieuses et une maturation plus rapide. Les étuis rigides spécialement conçus pour les bananes deviennent alors utiles. Le «garde banane» – qui peut contenir une seule banane – constitue une excellente solution pour garder les fruits individuels mûrs et prêts pour le déjeuner (ou pour la collation de l’après-midi).

Vous serez surpris de voir tout ce qu’il est possible de faire avec des bananes (à part les manger)!