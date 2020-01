Le mal des transports n’a rien de grave en soi, mais ses symptômes sont assez pénibles pour qu’il vaille la peine de les soulager. Si vous avez la nausée à l’arrière d’un bus ou le vertige en débarquant d’un bateau, vous souffrez du mal des transports.



Les symptômes les plus courants en sont les étourdissements, l'hypersalivation, les maux de tête, les sueurs, les rots et les vomissements.

fujji/Shutterstock

Le système vestibulaire

Quand on se déplace en bateau ou en voiture, par exemple, on ne regarde pas toujours le véhicule en mouvement, mais le système vestibulaire en prend acte, et comme le cerveau humain n’a pas encore suffisamment évolué pour résoudre ce conflit, on peut éprouver un malaise même à basse vitesse.

Le mal des transports peut survenir même si l’accélération n’est que simulée, par exemple dans un jeu vidéo en 3D ou un film sur grand écran donnant au cerveau l’impression d’être en mouvement.

