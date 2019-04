Séjour insolite: 25 hôtels les plus étranges au monde

8 / 25

freespritispheres.com

Free Spirit Spheres, Qualicum Beach, Colombie Britannique

Cet hôtel canadien se distingue sur plusieurs plans : il est réservé aux adultes, et les chambres sont des sphères de bois suspendues aux arbres dans une luxuriante forêt humide.

Situé sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, cet établissement hôtelier arboricole est ouvert à l’année et offre une tranquillité incomparable à l’intérieur de trois sphères de taille différente, affectueusement baptisées Eve, Eryn et Melody. Aux Free Spirit Spheres, les hôtes disposent de salles de bain et de toilettes à compostage au rez-de-chaussée, de collations de bienvenue, de draps fraîchement changés, d’un sauna, d’un barbecue et d’une cuisine commune. De plus, chaque sphère est équipée de haut-parleurs intégrés et surtout, de l’accès à Internet.