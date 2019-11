Présenté par



8 règles non dites du savoir-vivre dans les toilettes publiques

Il ne suffit pas de se tenir tranquille et de plier les jambes avec élégance pour bien se comporter dans des toilettes publiques; cela implique aussi un tas de règles de savoir-vivre qui seront utiles au plus avisé des voyageurs comme à la personne la plus polie. Voici comment se sortir en beauté des situations les plus… embarrassantes.

1 / 8 Marcel Derweduwen/Shutterstock Gardez vos distances «Ne vous empilez pas, recommande Sharon Schweitzer, experte en étiquette. Dans une salle de bain disposant de plusieurs cabines, ne prenez pas celle immédiatement attenante à une cabine occupée. Ça vous paraît exagéré? S’occuper de certaines affaires très personnelles dans une salle de bain publique peut être très perturbant si une personne étrangère vient envahir le peu d’espace privé dont vous disposez dans une cabine.» Voici les pires mythes et les vérités au sujet des toilettes publiques.