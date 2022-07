22 façons d’améliorer son estime de soi

RAWPIXEL.COM/SHUTTERSTOCK

Faire du bénévolat

Aider quelqu’un d’autre permet de se sentir digne et heureux. Non seulement on se sent bien en aidant les autres, mais cela distrait de toute émotion négative, selon Donna Volpitta, éducatrice en santé mentale. Servir des repas pour une banque alimentaire, visiter des personnes âgées dans une maison de retraite ou ramasser les feuilles d’un voisin: ces actions renforcent la dopamine, la sérotonine et l’ocytocine, et donnent un sentiment positif et de bonheur.