Au supermarché, le choix des allées se répercute sur la facture. Les aliments de base (fruits et légumes, viandes, produits laitiers et pain) sont le plus souvent dans les allées périphériques. Celles du milieu sont réservées aux produits préparés et transformés, plus coûteux. Évitez-les et votre panier d’épicerie sera plus sain et moins cher. D’ailleurs, vous ne devriez jamais racheter ces aliments!