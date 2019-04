11 choses que les gens en bonne santé font avant 10h

7 / 11 MATEJKNEZEVIC/Shutterstock Ils sont reconnaissants Même si la pratique de la gratitude est devenue très à la mode, le Dr Kien Vuu, un conférencier motivateur, dit que ses bienfaits résistent au temps et aux modes. C’est pourquoi commencer chaque journée en remerciant la vie de ce qu’elle vous donne est excellent pour votre santé à long terme. «Écrire chaque matin les choses dont vous êtes reconnaissants relâche dans votre corps des hormones qui prédisposent votre corps à la santé et au bien-être», explique le médecin. Le sentiment de gratitude écarte la peur et le stress et réduit la production de cortisol, l’hormone du stress. Voici 30 choses pour lesquelles vous pourriez être reconnaissant.

8 / 11 BBERNARD/Shutterstock Ils font de l’exercice Bien qu’il soit tentant d’éteindre le réveil et de se rendormir jusqu’à la sonnerie suivante lorsque la nuit a été courte, la Dre Rosenthal dit que le fait de commencer votre journée en bougeant fait des merveilles pour votre santé. «Ça vous permet de déplacer dans le corps les tensions de l’esprit. Et ça stimule les neurotransmetteurs du cerveau en plus de vous garder physiologiquement plus jeune et plus agile», note-t-elle. Lorsque vous ajoutez à votre liste de priorités une bonne séance d’entraînement, vous renforcez votre santé cardiovasculaire, réduisez votre appétit, augmentez votre état de conscience, votre masse musculaire et votre niveau de bien-être. Apprenez-en plus sur les bienfaits de s’entrainer à jeun!