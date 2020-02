16 exercices qui sont une perte de temps, selon les entraîneurs en musculation

«L’inclinaison du bassin est un excellent exercice pour les fessiers et les ischio-jambiers, mais je vois souvent des gens qui le confondent avec une élévation du bassin (un étirement pour le haut du dos/les hanches/les épaules). Voici ce qu’il faut se rappeler en exécutant une inclinaison du bassin: la colonne vertébrale doit rester bien droite. Le corps se courbe du coccyx aux genoux et les hanches sont orientées vers le menton. Lorsque vous inclinez le bassin de cette manière, les abdominaux sont sollicités. Cet exercice est habituellement exécuté en mouvements rapides et vous pouvez ajouter des mouvements de jambes. Si la colonne vertébrale est arquée, cela peut causer d’importantes douleurs dans le bas du dos.» – Keely Ahrold, instructrice chez modelFIT

Les prises au-dessus de la tête

«Lever n’importe quoi au-dessus de la tête peut être problématique. Des répétitions mal exécutées vont augmenter la probabilité d’un impact et d’éventuelles déchirures. À la place, faites une prise au-dessus de la tête avec un poids plus léger en y ajoutant une fente

«révérence». Laissez vos épaules retomber dans la ceinture scapulaire et gardez vos biceps près de vos oreilles. Vous pourrez ainsi faire des prises plus longues et améliorer votre mobilité articulaire.

«En exécutant cet exercice de la bonne manière, vous pourrez progressivement utiliser des poids plus lourds et faire des prises plus longues. Tendez la jambe vers l’arrière de façon à la voir dans le miroir et faites une fente pour que votre genou se retrouve au-dessus du sol. Vous travaillerez non seulement vos muscles fessiers et vos jambes, mais vos abdos seront sollicités afin de maintenir votre stabilité.»

– Nikki Warren, fondatrice et coprésidente-directrice générale de Kaia FIT