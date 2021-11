Méditer en marchant peut améliorer la santé mentale

6 / 6

Soyez gentil avec vous-même

«La magie de la méditation est de pouvoir vous aider à vous connecter avec vous-même; en quelque sorte, la méditation ne devrait pas être « ressentie »», précise Tara Stiles.

Ce qui est primordial, c’est de ne pas craindre que votre esprit s’envole et soit en quelque sorte vagabond. «Un esprit vagabond est tout à fait normal», rassure l’experte en yoga. «Même les yogis de longue date ne réussissent pas toujours à éloigner leurs inquiétudes quotidiennes et le stress. Toutefois, quand leurs pensées négatives les envahies, ils se reconcentrent rapidement sur leur respiration et leur sentiment de bien-être plutôt que de s’en vouloir et de perdre toute concentration définitivement», conseille Tara Stiles.

Amanda Beard recommande de commencer par cinq ou dix minutes de méditation en marchant et d’essayer au maximum de ne pas se soucier des distractions.

Trois ans après avoir commencé à méditer en marchant presque quotidiennement, la nageuse confie qu’elle est devenue plus gentille et moins critique envers elle-même, tout en ayant remarqué une concentration accrue qui se répercute dans toutes les sphères de sa vie.

