Ce que les publicités de cigarettes ne montraient pas

ChaNaWiT/Shutterstock La chirurgie inévitable Je balançais entre horreur et pitié. À quoi allais-je bientôt ressembler? La chirurgie ne serait peut-être pas nécessaire, voulais-je me rassurer, alors je fixais les murs, le sol – tout pour éviter ces gens autour de moi. Le téléviseur était allumé et j’entendais le ronron des pubs pour la cigarette vantant le goût merveilleux du produit. Sauf que ceux qui avaient fumé toute leur vie ne pouvaient plus en apprécier le goût – ni aucun autre du reste. La nourriture était versée dans une sonde de plastique, qui n’éprouve rien. Dans ces pubs, tous les protagonistes avaient une voix séduisante, jeune et claire. Pas les patients du solarium. Privés de leurs cordes vocales, certains n’en avaient plus du tout. Ces spectres muets gardaient sur eux un bloc et un crayon pour se faire comprendre. D’autres, dont on avait refermé les ouvertures dans la gorge, utilisaient un appareil électrique qui ressemblait à une lampe-torche. À condition de l’appuyer sur la peau, celui-ci captait les vibrations émises à l’endroit où se situaient avant les cordes vocales. Il produisait alors une petite voix électronique – faible, mais compréhensible. Je fus conduit le lendemain en salle d’opération pour une bronchoscopie. Cet examen interne des voies respiratoires s’apparente à une séance d’avalage du sabre. Il consiste à renverser au maximum la tête du patient qui garde la bouche ouverte pour permettre au médecin d’enfoncer un tuyau métallique au fond de la trachée. Le réflexe de déglutition s’emballe pour éjecter la sonde et coupe littéralement l’arrivée d’air. Pendant ce temps, deux ou trois médecins jettent à tour de rôle un coup d’œil au fond. Ils pratiquent parfois une biopsie – il faut alors glisser un outil dans le tuyau pour prélever un peu de chair ici et là. Ayant manqué d’air au cours de l’examen, je me suis évanoui et j’ai repris connaissance dans mon lit. Je devais y rester au moins deux heures et il m’était interdit de manger et de boire. Pour tenter de sauver ma voix, si importante dans le monde de l’assurance, les médecins sont convenus de tenter la radiothérapie. Le traitement a été sans effet. En août 1964, on m’a annoncé que je n’échapperais pas à l’intervention chirurgicale. La veille de l’intervention, sachant que je perdrais définitivement la voix, j’ai voulu dire à Eileen combien je les aimais, elle et les enfants. Elle s’est montrée très courageuse. Le matin suivant, en route pour la salle d’opération, je me souviens avoir prié et répété plusieurs fois le nom de «Jésus». C’est le dernier mot que j’allais prononcer et cela semblait à propos. Quand on prend la grande décision, mieux vaut savoir que cesser de fumer peut provoquer ces symptômes de sevrage.

hxdbzxy/Shutterstock Un spécimen biologique Onze heures plus tard, j’étais de retour dans ma chambre. Hormis l’heure passée en salle de réveil, tout ce temps avait été consacré à l’opération. J’ai appris le lendemain que les médecins m’avaient retiré le larynx, le pharynx, une partie de l’œsophage et quelques autres bouts de chair ici et là. J’étais maintenant un de ces «monstres» qui m’avaient tant effrayé quelques mois plus tôt. J’allais respirer par un trou pratiqué à la base de mon cou qu’on appelle une stomie. N’ignorant pas l’apparence que me donnait cette gorge ouverte, je me sentais coupé de mon humanité – je n’étais guère plus qu’un spécimen biologique. Ce fut une période d’ajustement difficile et solitaire. Il a fallu encore huit opérations pour reconstruire la partie avant du cou. Je passais le temps en regardant la télé. Au six-est, nous étions tous, je l’avoue, fascinés de manière morbide par les publicités pour la cigarette. Après avoir fumé environ 19 000 paquets, j’avais – nous avions tous – une autre apparence que ces beaux gaillards et ces femmes ravissantes. Méfiez-vous également des cigarettes électroniques: voici ce qui arrive au corps quand on arrête de vapoter.