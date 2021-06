9 signes qu’il est urgent de prendre soin de soi

2 / 10

KIEFERPIX/SHUTTERSTOCK

Vous avez le cerveau très embrouillé

Après ce que vous considérez comme une bonne nuit de sommeil, vous vous sentez confus en vous réveillant et vous sortez plus tard sans votre portefeuille. Ne mettez pas les oublis seulement sur le compte du vieillissement, de dire le Dr Martin G. Bloom, cardiologue et spécialiste en médecine fonctionnelle. Avoir le cerveau embrouillé peut être lié au manque de sommeil et au stress, mais le Dr Bloom déclare que ça peut aussi être une indication de quelque chose de plus grave, comme un débalancement hormonal ayant des répercussions sur les problèmes cognitifs, par exemple. Chez les femmes plus particulièrement, les pertes de mémoire peuvent indiquer un dysfonctionnement de la glande thyroïde. «Envisagez de subir un bilan sanguin qui mesure tous les biomarqueurs et les hormones ainsi qu’un test thyroïdien complet mesurant non seulement vos hormones thyroïdiennes mais aussi de possibles anticorps thyroïdiens afin de déterminer les causes profondes de votre cerveau embrouillé», conclut-il. Apprenez-en plus ce que l’on appelle le brouillard cérébral: quand on n’a plus les idées claires.

Parce que votre microbiome intestinal peut influer sur le reste de votre corps, manger sainement peut apporter une meilleure compréhension et une plus grande concentration. «La plupart de mes patients sont étonnés de voir la différence que des intestins en santé peuvent faire sur les fonctions cognitives. Ils disent se sentir plus éveillés, plus intelligents et plus rapides et avoir une facilité accrue à se concentrer, à se rappeler des choses et à accomplir des tâches mentales», ajoute le Dr Bloom.

Manger davantage d’aliments probiotiques pourrait aider à équilibrer votre microbiome.