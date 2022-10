La meilleure chanson québécoise de l’année de votre naissance

Déjà 20 ans que ce succès radiophonique est sorti! En 2002, France D’Amour sortait son 5e album, éponyme, sur lequel on retrouve Je n’irai pas ailleurs. Ce succès lui a valu une nomination pour l’album de l’année/pop-rock en 2003 au Gala de l’Adisq et une nomination pour le spectacle de l’année!

Daniel Bélanger a admis avoir écrit cette chanson pour l’ex-mannequin et DJ Ève Salvail, chanteuse à ses heures, qui avait décliné l’offre. L’auteur-compositeur-interprète avait alors décidé́ de la garder pour son propre album. Un choix judicieux puisque plus de vingt ans plus tard, le morceau est toujours aussi efficace.

2000: Je n’ai que mon âme – Natasha St-Pier

Classique de chez classique pour les milléniaux, cette chanson a représenté la France au Concours de l’Eurovision de 2001 à Copenhague.

Écrite et composée par Robert Goldman sous le pseudonyme J. Kapler, saviez-vous qu’elle a également été traduite en anglais sous le titre All I Have Is My Soul?