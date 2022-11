Dix célébrités qui souffrent de diabète

Il a mené deux fois les Flyers à la coupe Stanley et s’est mérité trois fois le trophée Hart en tant que joueur jugé le plus utile à son équipe.

Pour ce célèbre meneur des Broad Street Bullies, une des équipes les plus célèbres de l’histoire du hockey, le plus grand combat au cours des quinze années de sa carrière au sein des Flyers de Philadelphie ne s’est pas joué sur la glace.

4 / 8

Salma Hayek

Surtout connue pour son interprétation magistrale de Frida Kahlo, Salma Hayek a de nouveau fait parler d’elle au cours des dernières années quand elle a entrepris d’informer le public sur le diabète gestationnel – maladie qui peut apparaître durant la grossesse et élève le risque de souffrir plus tard du diabète de type 2.

L’actrice mexicaine Salma Hayek a été diagnostiquée diabétique en 2007 pendant sa grossesse. Elle confie aussi avoir subi de longues périodes de nausées.

«J’ai eu le diabète alors que j’étais enceinte. Je suis devenue énorme. Et je me suis dit, c’est ce qu’il faut pour avoir ce bébé, et je le veux vraiment». Puis, rapidement, vous ne savez pas si vous et le bébé serez en bonne santé; c’est complètement hors de votre contrôle», confie-t-elle.

Selon Diabète Québec, le diabète de grossesse (ou diabète gestationnel) se retrouve dans 2 à 4% des grossesses et il disparaît après l’accouchement dans 90% des cas.

Les lignes directrices pour le traitement du diabète au Canada recommandent un test de dépistage du diabète chez les femmes enceintes entre la 24e et la 28e semaine de grossesse. Généralement, une bonne alimentation et une bonne hygiène de vie (repos, sommeil et activité physique) suffisent pour contrôler le taux de sucre sanguin et éviter les complications pour la mère et le bébé.

Tout est bien qui se finit bien pour Salma Hayek et sa petite fille, Valentina Paloma Pinault (dont le père est François Henri Pinault, un richissime homme d’affaires français).