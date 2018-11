Vivre sainement

12 bienfaits de colorier

Colorier, ce n’est pas que mettre de la couleur sur du papier. Il y a de nombreux bienfaits allant de la stimulation de votre créativité à une meilleure gestion du stress qui peuvent se manifester dans votre vie si vous prenez la peine de sortir vos crayons de couleur et vous laisser aller. Prêt pour une activité créative qui vous aide à prendre soin de vous?

1 / 12 Shutterstock Véritable art-thérapie L’art n’a pas que le pouvoir de vous éblouir : il vous transporte et il vous fait du bien. Les coloriages pour adultes sont constitués de dessins complexes aux lignes fines et aux minuscules espaces à combler. Vous utilisez votre coloriage pour exprimer la part d’ombre en vous (problèmes, douleurs, contradictions, peurs, etc.) et ce qui fait de vous un être totalement unique. Colorier peut même vous aider à changer! En effet, l’art-thérapie est en fait une stratégie de détour qui vous amène à amorcer un processus de transformation; c’est ce que rapporte le magazine Psychologies. Le coloriage peut être le point de départ d’une exploration créative qui vous mènera à d’autres activités créatives comme le dessin (et si vous faisiez vous-même avant de le colorier), la peinture, la sculpture, etc. Découvrez si l’art-thérapie est fait pour vous.

2 / 12 Shutterstock Espace de relaxation Colorier serait un peu le cousin de la méditation! Comme le yoga, le tricot et la méditation (assurément!), le coloriage a des effets antistress! Cette détente bienfaitrice – qui dirait non? – provient du fait que répéter les mêmes gestes activerait une zone particulière dans le cerveau, la même qui est réveillée quand on fait du yoga ou de la méditation. Du coup, des bienfaits se font sentir dans notre corps : notre tension artérielle et notre rythme cardiaque se calment. Votre corps passe en mode relaxation comme l’explique le Dr Bendon de l’Université Harvard au magazine Top Santé au sujet du tricot. Mais peu importe le geste choisi et répété – tricoter, colorier, etc. – les effets restent bien observables : le taux de cortisol, l’hormone du stress, baisse et la production de dopamine et de sérotonines, les hormones responsables de l’humeur et du bien-être, est stimulé. Des chercheurs du Knox College ont analysé la folie du coloriage et ont remarqué que cette activité semblerait vraiment avoir un effet positif sur la gestion de l’anxiété. La prochaine fois que vous sentirez le stress vous gagner, sortez vite vos crayons de couleur! Si le coloriage n’est pas suffisant pour calmer vos périodes d’anxiété, essayez quelques-uns de nos 50 meilleurs trucs pour gérer le stress.