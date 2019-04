Anticipation anxieuse: 12 pensées nuisibles

Vous n’êtes pas devin, ce n’est là que votre propre conviction, précise la psychologue Julie D. Bruno. Et en vous livrant à ce genre de «projection», vous êtes injuste aussi bien envers vous-même qu’envers les autres. Essayez plutôt de remplacer vos pensées par des faits. «Interrompez votre monologue en vous rappelant vos réussites et vous avisant que ce sont bien les vôtres», conseille Mme Bruno.

Encore une fois, vous jouez au devin, mais, cette fois, vous empirez les choses en généralisant. Or, la généralisation est une erreur facile à corriger: il est tout simplement impossible que tout le monde vous en veuille. Voilà ce que vous devez vous répéter dès que vous sentez vos pensées converger vers votre propre dénigrement, explique Sydney Ziverts, rédactrice en santé et en nutrition. Plutôt que de penser: «Tout le monde m’en veut», dites-vous: «Il n’est pas possible que tout le monde m’en veuille.»

6 / 12

Voilà quelqu’un qui ne m’aimera pas!

Non seulement vous lisez dans la pensée des autres, mais vous prédisez également l’avenir! D’après Stacy Kaiser, psychothérapeute et envoyée spéciale du magazine Live Happy, «vous devez vous laisser la chance de prendre des risques». Il faut comprendre que, tout comme on ne peut pas deviner ce que les gens ressentent ou pensent, on ne peut s’attendre à être aimé par tous. Et il n’y a pas de mal à cela.

Alors, remplacez la phrase: «Cette personne ne m’aimera pas», par: «Je ne sais pas si cette personne va m’aimer, mais je vais donner la meilleure impression possible et croiser les doigts». Selon Mme Kaiser, l’important est de tentez votre chance, d’essayer au mieux de vos capacités et de ne pas vous tourmenter au point de saboter vos efforts.