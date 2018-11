7 / 7

kudla/Shutterstock

Affirmations positives

Mantra utile pour… ce dont vous avez besoin

Un mantra, c’est une phrase « ancrage » qui vous aide à garder votre esprit concentré sur ce qu’elle signifie. Faites-en une célébration et non une punition. Donc, choisissez une phrase positive. Par exemple, ne dites pas « Je ne veux plus être en colère », mais plutôt « Je recherche le calme ». Il existe de nombreuses affirmations positives qui peuvent devenir de véritables mantras auxquels vous pouvez vous accrocher pour avancer vers vos buts. Des exemples? « Je suis entourée d’amour. », « Je choisis le calme. », « J’honore ma créativité. », « Je suis libre. », « Je suis de plus en plus moi-même. », « Je célèbre mes différences. », « Je réussis chaque petit pas. », etc.

L’important est de répéter cette phrase ou encore de l’accrocher pour la lire le plus souvent possible. Une bonne idée? L’écrire sur un post-it et le coller sur notre écran de travail, sur le miroir de la salle de bain, etc. Ainsi, vous pourrez ramener votre esprit à cette pensée heureuse, directrice et inspirante le plus souvent possible. Du coup, votre cerveau partira à la recherche de preuves dans votre quotidien de cette affirmation.

