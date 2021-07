Relation à sens unique: 8 signaux d’alarme à reconnaître

18 / 19

Déterminer ses limites

Disons que la personne n’est disponible pour vous rencontrer qu’une fois par semaine, et que vous aimeriez passer plus de temps ensemble. Quand vous avez votre discussion, vous pouvez comprendre son besoin d’espace, mais également parler de ce dont vous avez besoin pour avoir une relation proche et connectée, souligne Dana McNeil.

Cela peut être aussi simple que de parler au téléphone plusieurs soirs par semaine, se texter à l’heure du lunch ou même se voir deux soirs par semaine plutôt qu’un. Vous n’avez qu’à négocier ce qui est acceptable pour vous.

C’est comme si vous disiez à l’autre: «Je respecte mes besoins, et cette relation semble unilatérale. On fait toujours des concessions à ton avantage, et je n’obtiens rien d’équivalent qui me fasse sentir que je compte dans cette relation», ajoute-t-elle.

Cela pourrait le secouer et le pousser à vous accorder plus d’importance.

«Une relation à sens unique n’a pas à rester ainsi», dit Beth Sonnenberg.

Il se peut même que votre partenaire ne soit même pas conscient qu’il vous fait vous sentir si mal. S’il change et fait des efforts pour améliorer votre relation, cela vaudra alors la peine de rester.