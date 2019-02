15 entraînements efficaces pour brûler des calories (selon la science)

4 / 15 SOLIS IMAGES / Shutterstock Natation dynamique La natation est accessible et bonne pour presque tout le monde et peut faire fondre jusqu’à 892 calories en une heure chez quelqu’un pesant 90 kilos. En plus d’être un formidable exercice cardio et musculaire, on brûle des calories simplement en se mettant dans l’eau. « Comme l’eau de la piscine est plus froide que votre corps, celui-ci brûle des calories pour se réchauffer », précise Chris Ryan. Et pour des résultats plus marqués, portez des gants de protection, nagez sans l’aide de vos jambes et allez dans de l’eau plus froide. Voyez comment la natation tonifie votre corps.

5 / 15 LZF / Shutterstock Grimper les escaliers C’est un moyen parfait pour développer le système musculaire et améliorer la santé cardiovasculaire. Il permet d’éliminer jusqu’à 819 calories à l’heure chez quelqu’un pesant 90 kilos. « Monter les marches accélère le rythme cardiaque et respiratoire, ce qui brûle plus de calories que sur le plat », précise Chris Ryan. La vitesse, le nombre de marches et leur hauteur sont des facteurs critiques. « Il vaut mieux monter en courant et redescendre à la marche, c’est plus sécuritaire, conseille l’entraîneure Samantha Clayton. Et puis, vous pouvez monter les marches deux par deux. » Accélérez votre métabolisme avec ces 32 trucs pour maigrir au repos.