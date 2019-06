Insomnie: 15 conseils pour un sommeil réparateur

Ces 10 experts en savent long sur le sommeil réparateur et sur les meilleurs conseils pour combattre l’insomnie. Pour bien dormir, suivez leurs recommandations. Découvrez aussi les aliments et les plantes favorisant un sommeil de qualité.

Évitez la lumière avant le coucher pour un sommeil réparateur

«La lumière vive garde éveillé. Utilisez un éclairage de faible intensité avant d’aller au lit, et si vous avez à vous lever la nuit, servez-vous d’une petite lampe de poche ou d’une source de lumière tamisée. Le même principe s’applique si vous lisez dans votre lit avant de dormir.»

– Margo Fraser, M. Sc., CCPE, directrice générale de l’Association canadienne d’ergonomie

Quelles sont les causes de l’insomnie?

De plus en plus, les scientifiques constatent que même de légers troubles du sommeil peuvent miner le bien-être : les insomniaques sont moins satisfaits de leur vie, plus irritables, moins productifs. Le manque de sommeil chronique peut être une cause d’hypertension, d’accident de voiture, de cancer, de déficit d’attention et de troubles métaboliques.

Les adolescents sont particulièrement frappés, et la faute en revient pour une part au rythme scolaire. Tant que leur croissance n’est pas terminée, ils ont besoin de plus de repos que les adultes – en moyenne 9,25 heures par nuit. Or, ils ont naturellement tendance à s’endormir tard. Leur imposer des cours tôt le matin perturbe leur rythme circadien. Chez les adultes, le stress est le fauteur d’insomnie le plus probable, mais les nouvelles technologies propagent peut-être l’épidémie. D’après une étude récente, l’usage, pendant la nuit, d’appareils rétroéclairés, tablettes ou téléphones, inhiberait la sécrétion de mélatonine, la molécule qui règle le cycle du sommeil.

Autre facteur aggravant : beaucoup d’insomniaques négligent les causes et traitent seulement les symptômes. Prendre de la caféine comme stimulant, de l’alcool ou des somnifères comme tranquillisants peut vous aider à tenir le coup, mais ne remplacera jamais un environnement apaisant, encore moins une bonne gestion du stress et des heures régulières de lever et de coucher. Nous devrions tout simplement respecter et favoriser davantage le sommeil, affirme le Centre de contrôle et de prévention des maladies des États-Unis, car il « n’est pas un luxe ».

L’insomnie des canadiens en chiffres

– 40,2 % des Canadiens font régulièrement de l’insomnie

– 10 % prennent des somnifères d’ordonnance

– 5,7 % prennent des somnifères en vente libre

– 9 % prennent des produits naturels favorisant le sommeil

– 4,6% prennent de l’alcool pour mieux dormir.

Les meilleurs remèdes contre l’insomnie

Des remèdes non pharmaceutiques – techniques de relaxation, luminothérapie, réduction des excitants – sont la première parade contre l’insomnie chronique, mais la plupart des victimes prennent des somnifères. Découvrez au cours des pages suivantes les 10 meilleurs conseils pour combattre l’insomnie et obtenir un sommeil réparateur.

