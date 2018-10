10 / 40 Mary Terriberry/Shutterstock Humez une banane, une pomme ou un bonbon à la menthe quand vous avez faim Cela peut paraître drôle, mais ça fonctionne. Quand Alan R. Hirsch, neurologue et directeur de la « Smell and Taste Treatment and Research Foundation in Chicago », a essayé cette méthode auprès de 3000 volontaires, il a trouvé que plus les participants sentaient ces aliments, moins ils avaient faim et plus ils perdaient du poids (une moyenne de 30 livres par année). Le chercheur pense que le phénomène s’explique par le fait que le cerveau, en sentant ces aliments, a l’impression d’être en train de les manger.

11 / 40 Gigra/Shutterstock Regardez quelque chose de bleu Il y a une bonne raison pour laquelle il n’existe pas beaucoup de restaurants décorés en bleu. La couleur aurait comme effet de diminuer l’appétit. Entourez-vous donc de bleu pendant que vous mangez : servez les repas dans des assiettes bleues, peinturez vos murs de cuisine en bleu, choisissez une nappe et des napperons bleus, et vous diminuerez ainsi votre appétit. Au contraire, le rouge, le jaune et l’orange auraient l’effet inverse, selon plusieurs études. Retrouvez plus d’astuces pour calmer la faim.