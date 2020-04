16 astuces géniales empruntées aux experts du ménage

9 / 16

perfectlab/Shutterstock

Faites un plan de ménage

Nous pouvons tous avoir des rages de ménage qui donneront de bons résultats si elles suivent un plan. «Nettoyer est un peu comme une danse. On démarre vers l’avant, puis on se promène de haut en bas et dans tous les sens en observant attentivement ce qui pourrait être fait, explique Beth McGee. En faisant le tour, époussetez les interrupteurs de courant, les cadres de porte, les plinthes et les murs. Déplacez-vous en tournant autour de la pièce plutôt qu’en zigzaguant d’un objet à l’autre. Concentrez-vous et gardez le rythme tout autour de la maison.»

Suivez ces conseils pour mieux vous organiser au quotidien.