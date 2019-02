32 façons étonnantes d’utiliser des produits de tous les jours

22 / 24 Focal point / Shutterstock Le bicarbonate « Le bicarbonate de soude est une base alcaline capable de dissoudre la saleté et la graisse dans l’eau, en plus de désodoriser », dit Steve Spangler, fondateur d’une entreprise spécialisée dans le matériel d’enseignement et d’apprentissage scientifique. Tuer des insectes Si vous apercevez des cafards ou d’autres bestioles dans votre cuisine, combinez des parts égales de bicarbonate de soude et de sucre, et saupoudrez le mélange dans les coins de la pièce. Les insectes sont attirés par le sucré, mais meurent faute de pouvoir digérer correctement le bicarbonate de soude. Détacher la porcelaine Si le thé et le café ont taché vos jolies tasses de porcelaine, trempez un linge mouillé dans le bicarbonate de soude. Vous obtiendrez une pâte épaisse dont vous frotterez délicatement les taches pour les déloger. Il ne reste plus qu’à rincer. Renforcer le détergent à vaisselle Ajouter à l’eau de vaisselle deux cuillerées à soupe de bicarbonate de soude en plus de la quantité habituelle de savon liquide que vous utilisez. Le bicarbonate donnera du pep au détergent et facilitera le nettoyage des plats graisseux. Nettoyer le papier peint Pour rehausser un papier peint défraîchi, essuyez le à l’aide d’une éponge humide trempée dans une solution composée d’un litre d’eau et de 15 ml de bicarbonate de soude. Frottez les taches graisseuses avec une pâte composée de 15 ml de bicarbonate et de 5 ml d’eau. Après 5 à 10 minutes, essuyez avec une éponge humide. Commencez toujours par faire un test dans un coin peu visible du papier peint. Voici 5 trucs de plus à faire avec du bicarbonate.

23 / 24 Anythings / Shutterstock Le WD-40 La composition du WD-40 est secrète, mais il contient, aux dires du fabricant, des essences minérales capables d’éliminer les taches de peinture et de colle. Il agit aussi comme lubrifiant, utile pour dégripper des mécanismes. Enlever la colle Pour retirer la colle séchée sur des ciseaux ou un plan de travail, couvrez-la de WD-40. Ce dernier peut dissoudre les colles les plus fortes, et les rendre plus faciles à nettoyer. Prévenir l’apparition d’échardes Avec le temps, les poignées de bois de certains outils se fendillent. Pour prolonger leur vie, vaporisez généreusement du WD-40 sur le bois. Le produit en chasse l’humidité et les protège des éléments corrosifs environnants, qui risquent d’abîmer le bois et de créer des échardes. Effacer les marques de crayons Les enfants prennent vos murs pour des tableaux ? Vaporisez du WD-40 sur les marques de crayons et essuyez avec un linge propre. Le produit n’endommagera pas la peinture et la plupart des papiers peints (mais prenez soin de faire d’abord un test sur une petite surface derrière un meuble).