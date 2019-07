7 trucs de pro pour la cuisson au barbecue

7 / 7

Brochettes, plateaux et autres ustensiles sont vos alliés

Pour éviter que les aliments collent à la grille ou passent à travers, on a souvent recours à des trucs plus ou moins efficaces. Ainsi, les nouveaux plateaux et paniers à barbecue sont dotés d’un fond à maillage plus fin qui facilite la cuisson des aliments délicats. À défaut d’en disposer, vous pouvez enfiler les petits morceaux sur des baguettes de bois fines. En outre, pulvérisez toujours de l’huile sur la grille avant la cuisson; les aliments risqueront moins d’attacher.

