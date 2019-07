13 aliments pour prévenir les coups de soleil

7 / 13

Chuah Chiew See/Shutterstock

Poivron rouge

Les piments forts peuvent vous faire vivre plus longtemps, mais les poivrons rouges possèdent les propriétés curatives des tomates et des carottes pour garder votre peau belle pendant toute votre vie. Grâce à leur lycopène et à leur bêta-carotène [un caroténoïde comme ceux des carottes], ils contribuent à réduire l’intensité des coups de soleil et à vous protéger contre les dommages causés par les UV. Cependant, les poivrons verts ne sont pas un substitut acceptable, car ils ont des niveaux nettement inférieurs de bêta-carotène.