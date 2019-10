Les 25 meilleures recettes de lunch à emporter dans le thermos

Découvrez nos 25 meilleures recettes de lunch à emporter dans une bouteille thermos afin de pouvoir savourer un bon repas chaud et réconfortant à souhait et ce, où que vous soyez!

Une recette de lunch savoureuse à emporter dans le thermos: soupe de courgettes aux raviolis

Du bouillon de volaille, c’est réconfortant et parfait pour emporter dans une bouteille thermos. Ajoutez-y des raviolis au fromage, du persil, de la ciboulette et du cerfeuil et vous obtiendrez un vrai festin. Complétez avec des cubes de poulet pour un repas soutenant et mieux pourvu en protéines.

Obtenez la recette : Soupe de courgettes aux raviolis