8 aliments qui altèrent votre odeur corporelle

«Nous sommes ce que nous mangeons»: Hippocrate le disait il y a de nombreux siècles, et c’est encore vrai aujourd’hui. Au-delà de la signification philosophique de cet aphorisme, notre corps porte l’odeur de notre alimentation, qui varie selon ce qu’il y a au menu…

Goskova-Tatiana/Shuttertstock

La viande rouge

Un régime sans viande n’est pas seulement respectueux envers les animaux, il peut aussi s’accompagner de bienfaits olfactifs. Dans une étude publiée en 2006 dans Chemical Senses, des femmes ont évalué des échantillons de la transpiration d’hommes végétariens et ont trouvé l’odeur beaucoup plus attrayante que celle des hommes qui avaient mangé de la viande rouge depuis peu. La viande rouge est en effet plus difficile à digérer, elle laisse des résidus dans le tube digestif, qui finissent par se mêler aux bactéries avant de se libérer par la sueur. On peut invoquer plusieurs raisons de santé pour mettre fin à la consommation de viande rouge, mais si l’on ne veut pas devenir végétarien il suffit de diminuer la consommation de bœuf au profit de la viande blanche, du poulet ou de la dinde.

