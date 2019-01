12 erreurs courantes lorsque vous préparez du café

Co-auteure d’un guide sur le café et le thé, Kristine Hansen partage ses secrets pour préparer le meilleur café à savourer dans votre propre cuisine.

Votre café est moulu depuis trop longtemps

Acheter du café moulu, c’est un non catégorique. Dès que les grains de café sont moulus, ils commencent à libérer leurs subtils arômes. Plus vous attendez pour les infuser, et plus la saveur aura diminué. Mieux vaut moudre ses grains de café directement à l’épicerie ou, mieux encore, le faire à la maison : investissez dans un moulin à lame peu coûteux ou un moulin à café conique pour une mouture encore plus fine. Branchez-le pendant que l’eau chauffe.

