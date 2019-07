Substitution d’ingrédients avec ces 14 aliments bons pour votre santé!

Les nutritionnistes et les experts culinaires vous révèlent leurs petits secrets pour éliminer le gras, le sucre et les calories de vos recettes préférées. La substitution d’ingrédients peut être une solution : privilégiez ces ingrédients qui sont meilleurs pour votre santé.

1 / 14

Pachai Leknettip/Shutterstock

Pour des hamburgers santé

Substituts: des haricots, du gruau et des légumes pour remplacer la viande rouge.

Explication: Utilisez 28 grammes de bœuf haché par boulette et remplacez le reste par un mélange de haricots rouges, de champignons, d’oignon, de gruau et de pâte de tomates.

Vous obtiendrez la même texture que la viande grâce à ces substituts santé, plus nutritifs. « Remplacez ce qui est mauvais pour vous par de bons ingrédients que vous utiliserez de manière à rendre les aliments plus intéressants et goûteux », déclare le Dr Joel Fuhrman, auteur du livre The End of Dieting: How to Live for Life.

