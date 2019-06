14 moyens de soulager les piqûres d’insectes

4 / 14

udra11/Shutterstock

Piqûres de guêpe et d’abeille – un sac de glaçons

Une poche de glaçons insensibilisera la zone et réduira le gonflement. Placez un gant de toilette entre la glace et votre peau et maintenez-la en place pendant 20 minutes.

