Maison: 34 choses que tout propriétaire devrait savoir

RACHATA TEYPARSIT/SHUTTERSTOCK

Procurez-vous une pomme de douche à débit réduit

La douche est le second dispositif qui consomme le plus d’eau dans une maison, et l’un des plus gourmands en énergie puisque 70% de l’eau utilisée est chauffée. En réduisant la consommation d’eau chaude, vous économiserez ce que vous a coûté la douche à débit réduit en quelques mois seulement. Et cela ne se traduira pas par une baisse de pression. La plupart des pommes de douche à faible débit sont de nos jours équipées d’une nouvelle technologie qui donne une impression de débit très élevé.

