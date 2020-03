50 aliments que les nutritionnistes ne mangent jamais – et que vous devriez éviter

Si on vous donne le choix, prenez-vous la vinaigrette régulière sur votre salade ou celle qui ne contient pas de gras? En réalité, mieux vaut faire votre propre vinaigrette à base d’huile et de vinaigre. «Le gras, surtout celui venant d’huiles comme l’huile d’olive, par exemple, peut vraiment vous aider à absorber les nutriments issus des légumes de votre salade, nous apprend la diététicienne Tanya Freirich. Par ailleurs, quand un industriel de l’agroalimentaire retire le gras, il ajoute beaucoup de sucre et d’ingrédients artificiels pour donner au produit un goût comparable. Les bons gras comme ceux de l’huile d’olive, de l’avocat et des noix sont importants dans une alimentation équilibrée.» Apprenez-en plus sur les incroyables bienfaits de l’huile d’olive sur votre santé.

Qu’est-il arrivé de mieux en matière de diététique au cours de la dernière décennie? Sans doute le désaveu des aliments sans sucre et sans gras. Vous avez la permission sans restriction des professionnels de prendre un bon vrai morceau de gâteau au lieu d’une chose absurde comme un pouding sans sucre qui ne vous satisfera en rien. «Je préfère de beaucoup manger un petit peu de sucre naturel comme le miel ou le sucre brun qu’une imitation de dessert hyper transformé telle qu’un biscuit ou une friandise sans sucre, jure Tanya Freirich. Une petite portion de véritable dessert comble mon envie de sucre alors que l’option équivalente sans sucre me laisse sur ma faim. Manger du sucre et du gras avec modération est tout à fait compatible avec une alimentation saine et équilibrée et je préférerai toujours un aliment naturel à un produit transformé.»

Bœuf et poulet issus d’élevage intensif

Ces animaux sont littéralement empilés les uns sur les autres et mènent une vie misérable. C’est pour cela qu’il ne faut pas uniquement s’inquiéter de l’origine de votre sauce tomate, de votre yogourt ou des autres aliments conditionnés, explique Karen Brennan, spécialiste de l’alimentation holistique et de l’herboristerie et auteure de If Life is So Good, Then Why AM I Still Depressed? (Si la vie est si belle, pourquoi suis-je encore déprimée?). La viande aussi mérite votre attention. «Les animaux doivent manger ce qui est naturel pour eux, et ils ont besoin d’être dehors et d’avoir assez de place pour aller brouter dans un environnement libre de toute contrainte, dit-elle.

Les animaux confinés contiennent plus d’oméga-6, qui est un inflammatoire. La viande d’animaux nourris à l’herbe dans des pâturages contient davantage d’omégas-3. Vous n’êtes pas seulement ce que vous mangez, mais ce que votre aliment mange. Alors, demandez-vous: qu’a mangé ce poulet? Ce bœuf? Étaient-ce des grains OGM? Ont-ils été élevés aux hormones et aux antibiotiques? Quel impact aura sur mon corps le fait de manger des viandes de ce type jour après jour, année après année?»