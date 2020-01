Déjeuner: les pires et les meilleurs aliments santé

39 / 39

BLACKDAY/Shutterstock

L’importance des aliments sains pour un déjeuner équilibré

Pourquoi faut-il opter pour des aliments santé durant ce repas? Tout d’abord, parce que c’est le premier repas de la journée après un jeûne d’au moins huit heures et selon les résultats d’études scientifiques, ce que l’on mange le matin a une influence sur ce que l’on mange durant le reste de la journée.

Enfin, chez les personnes qui prennent un déjeuner, le risque de devenir obèse ou de souffrir du diabète est sensiblement moins élevé que chez celles qui n’en prennent pas.

Quelques combinaisons d’aliments pour un déjeuner sain et équilibré:

• Un bol de céréales multigrains riche en fibres, une bonne quantité de fraises et du lait partiellement écrémé.

• Une barre de céréales faite maison, une pomme et un verre de lait froid.

• Une tasse de yogourt maigre avec des bleuets frais et une rôtie de blé entier recouverte de fruits.

• Un demi-bagel de blé entier légèrement tartiné de fromage cottage, de compote de fruits, une pêche, une tasse de thé Earl Grey et une tasse de yogourt légèrement sucré au miel.

• Un œuf brouillé, un petit pain de blé entier, une salade de fruits frais et une tasse de lait partiellement écrémé.

• Un muffin maison riche en fibres, une tranche de melon et une tasse de café au lait.

• Un bol de riz brun sucré. Riche en vitamines B énergisantes, le riz brun est également une excellente source de fibres substantielles. Faites cuire le riz la veille; assaisonnez-le ensuite d’une cuillerée de miel, d’une poignée de raisins secs, de morceaux de pomme et d’une pincée de cannelle. Vous vous régalerez!

Si vous n’aimez pas le riz, essayez d’autres grains, par exemple, l’orge, le seigle, le blé rouge, l’avoine, le sarrasin, le quinoa ou le millet.