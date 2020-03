Les 25 meilleurs aliments pour diminuer le mauvais cholestérol

3 / 26

Les fruits et légumes

Il n’est pas surprenant de constater la présence des fruits et légumes au sein de cette liste. Pour réduire le taux de cholestérol et diminuer l’inflammation, les régimes comprenant des fruits et légumes riches en fibres sont essentiels. Une raison de plus pour manger une pomme ou ajouter plus de légumes verts à votre assiette. Deux études démontrent que les personnes ayant consommé plus de 8 portions par jour ont réduit de 30% le risque de cardiopathie, en comparaison avec ceux qui n’avaient consommé que deux portions ou moins.

