Arrêter le sucre: voici 10 réactions de votre corps

3 / 11

Yuricazac/Shutterstock

Être plus heureux

«Manger un biscuit vous rend heureux? Le sucre serait pourtant à l’origine de tendances dépressives», selon Megan Gilmore, nutritionniste de Kansas City et auteure de No Excuses Detox: 100 Recipes to Help You Eat Healthy Every Day. «Cet état pourrait découler de l’apparition d’une inflammation chronique déclenchée par le sucre qui affecte la fonction cérébrale.»

Couper le sucre peut augmenter la concentration et améliorer l’humeur en moins de 15 jours, précise-t-elle. Une recherche publiée en juin 2015 dans The American Journal of Clinical Nutrition vient corroborer ces faits. Les femmes qui avaient mangé des aliments hautement glycémiques, dont ceux remplis de sucres ajoutés, étaient plus sujettes à la dépression que celles qui en avaient moins mangé. La maîtrise des pics glycémiques permet de contrôler l’humeur, confirme la diététiste Leah Kaufman, qui travaille au programme de gestion du poids de la faculté de médecine Langone à New York. «Pensez aux enfants à l’Halloween. Le pic provoqué par le sucre précède un grand coup de fatigue.»

Apprenez-en plus sur les dangers du sucre! On vous donne 25 raisons qui prouvent ses méfaits sur votre santé.