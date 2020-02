Sexe: 30 trucs aphrodisiaques les plus efficaces

3 / 31

Examinez vos médicaments

Faites la liste de tous les médicaments que vous prenez et identifiez les trouble-fêtes. Plus de 200 médicaments sont susceptibles de provoquer des problèmes d’érection et une diminution de la libido, dont les médicaments employés pour traiter l’hypertension, les maladies cardiaques, la dépression et les troubles d’estomac. Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin si un médicament de votre liste ne serait pas en cause. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous priver d’un médicament essentiel, mais vous pouvez demander à votre médecin s’il n’existe pas un médicament plus adapté ainsi qu’une autre posologie ou un nouvel horaire de la médication.

