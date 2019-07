Les 30 meilleurs aliments pour un ventre plat

Privilégiez les aliments entiers aux aliments transformés et raffinés. En outre, le riz complet contient deux fois plus de fibres que le riz blanc. Le fait de consommer des aliments entiers permet également de mieux contrôler le sucre sanguin et contribue au sentiment de satiété.

23 / 30

Shutterstock

Quinoa

Le quinoa favorise à la perte de poids et peut vous aider à obtenir un ventre plat en raison de sa haute teneur en protéines et en fibres. Pour 100 grammes de quinoa cuit, on compte 8 grammes de protéines et 5 grammes de protéines. Il contient également moins de glucides que les autres féculents et procure un sentiment de satiété plus durable. Mieux encore, il contient du fer, du zinc, du sélénium et de la vitamine E.

Vérifiez si vous mangez assez de fibres.